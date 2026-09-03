घग्गर नदी में डूबने से नाबालिग की मौत: तेज बहाव की चपेट में आया, दोस्तों संग गया था नहाने
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 04:17 PM IST
सार
नाबालिग अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग को बाहर निकाला लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था।
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विस्तार
पंचकूला के बुर्ज कोटिया के पास घग्गर नदी में नहाने गए एक नाबालिग की मौत हो गई। गुरुवार दोपहर को ये हादसा हुआ। हिमाचल में हो रही बारिश से घग्गर नदी में पानी बढ़ गया जिसकी चपेट में लड़का आ गया।
नाबालिग अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग को बाहर निकाला लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था।
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नाबालिग अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग को बाहर निकाला लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था।