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Panchkula News: श्याम बाबा के जयकारों से गूंजेगा कालका, 16 से पांच दिवसीय महोत्सव

Mon, 16 Nov 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:05 AM IST
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Kalka to resound with chants of 'Shyam Baba'; five-day festival begins on the 16th
शिव मंदिर गीता भवन में होंगे धार्मिक कार्यक्रम, 20 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। श्री श्याम बालाजी सेवा संघ की ओर से शिव मंदिर गीता भवन में 16 से 20 नवंबर तक श्री श्याम बाबा का पांच दिवसीय धार्मिक महोत्सव एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कलश यात्रा, भजन-कीर्तन, कथा और भंडारे सहित कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 16 नवंबर को दोपहर दो बजे कलश यात्रा से महोत्सव का शुभारंभ होगा। शाम को संकीर्तन होगा। 17 नवंबर को सुंदरकांड पाठ और 18 नवंबर को श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाएगा। 19 नवंबर को शहर भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी।
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महोत्सव के अंतिम दिन 20 नवंबर को सुबह दस बजे पूर्णाहुति और 11 बजे विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी। शाम को विशाल संकीर्तन आयोजित किया जाएगा।
आयोजकों के अनुसार पांचों दिन बाबा का भव्य श्रृंगार और अलौकिक दरबार सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए 56 भोग, इत्र वर्षा और श्याम रसोई के माध्यम से भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी।
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