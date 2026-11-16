Panchkula News: हंगोला में कांग्रेस ने लगाई ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ चौपाल

संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। कांग्रेस के ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत रविवार को गांव हंगोला स्थित रविदास मंदिर धर्मशाला में चौपाल आयोजित की गई। कार्यक्रम में एआईसीसी प्रभारी (पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर) रवि जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।एडवोकेट विजय बंसल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना और वोट चोरी के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठाने और लोगों को जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर कर्मचंद हंगोला, नरेंद्र शर्मा हंगोला और रामगढ़ के पूर्व सरपंच राजकुमार सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।