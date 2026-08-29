Panchkula News: एसी आयोग के चेयरमैन पद से जसवीर सिंह गढ़ी का इस्तीफा

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गढ़ी के मुताबिक, पार्टी ने उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है और वह अब चमकौर साहिब में पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी देने के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। विज्ञापन

गढ़ी की नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। चमकौर साहिब सीट कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का परंपरागत राजनीतिक गढ़ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप के डॉ. चरणजीत सिंह ने चन्नी को हराया था। गढ़ी के मुताबिक, पार्टी ने उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है और वह अब चमकौर साहिब में पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी देने के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया।गढ़ी की नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। चमकौर साहिब सीट कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का परंपरागत राजनीतिक गढ़ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप के डॉ. चरणजीत सिंह ने चन्नी को हराया था।

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चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गढ़ी ने बताया कि उन्होंने 26 अगस्त की शाम को ही आयोग के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें श्री चमकौर साहिब विधानसभा हलके का इंचार्ज नियुक्त किया।