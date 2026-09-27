Panchkula News: स्वच्छता अभियान के तीन दिन बाद फिर लगे कूड़े के ढेर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
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पिंजौर। पिंजौर-कालका रोड पर रत्तपुर कॉलोनी के सामने नाले में फेंका गया कूड़ा-कचरा सेवा संकल्प अभियान के तहत चलाए गए स्वच्छता अभियान की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है। तीन दिन पहले विधायक और सांसद की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, लेकिन अब दोबारा कूड़े के ढेर लग गए हैं। लोगों का आरोप है कि अभियान में विधायक के साथ झाड़ू उठाकर सहभागिता करने वाले पार्षदों के वार्डों में भी कचरे के ढेर लगे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि सफाई के लिए लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सफाई कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं हो रही।
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