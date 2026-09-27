Panchkula News: 58 की उम्र में डांस का जुनून... सुखना लेक को बनाया मंच, छा गए

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बचपन में गांव की शायद ही कोई शादी या समारोह ऐसा रहा हो, जहां पंकज ने डांस न किया हो। वह हंसते हुए बताते हैं कि अगर पिता को पता चल जाता था कि कहीं शादी है तो उन्हें यकीन होता था कि पंकज वहां जरूर पहुंच गया होगा।एक रील ने बदल दी पहचानहाल ही में सुखना लेक पर बन ठन चली बोलो ए जाती... गाने पर पंकज ने डांस की रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि इसके व्यूज 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए। करीब एक साल से रील बना रहे पंकज के लिए यह वीडियो नई पहचान लेकर आया। पंकज कहते हैं, ‘सुखना लेक ने मुझे पहचान दी। यह मेरे लिए लाखों लोगों तक पहुंचने का मंच बनी।’मां से मिला डांस का जुनूनपंकज को डांस का शौक अपनी मां से मिला, जिन्हें संगीत पसंद था। बेटी क्लासिकल डांस की शौकीन है और बेटे ने एमडी की पढ़ाई की है। बेटी बॉटनी विभाग में प्रोफेसर है, जबकि बेटा पंजाब में तैनात है। परिवार उनके जुनून का समर्थन करता है। हालांकि बेटा मजाक में कहता है- डांस करो, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो। उनका संदेश साफ है- ‘लोगों की परवाह करके अपने सपनों को मत रोकिए। जिस काम से खुशी मिले, वही कीजिए।’