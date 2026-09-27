Panchkula News: जर्मनी में रची साजिश... तरनतारन में हथियारों की टेस्टिंग, चंडीगढ़ में कत्ल

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9 जून की रात तरनतारन में हुई टेस्ट फायरिंग : चार्जशीट के अनुसार आकाश और सचिन 9 जून को हथियार लेकर तरनतारन पहुंचे थे। कपूरथला जेल में बंद धर्मेंद्र उर्फ गोली के कहने पर गुरमीत उर्फ बादशाह उर्फ खान हथियार लेने बस स्टैंड पहुंचा। इसके बाद हथियार खान को सौंप दिए गए। इसी दौरान सन्नी मेहरा और अमित उर्फ शराबी भी तरनतारन पहुंचे और बादशाह उर्फ खान से मिले। पुलिस के मुताबिक 9 जून की रात खान के घर हथियारों की टेस्ट फायरिंग की गई। इसके बाद सन्नी और अमित ने उसी घर की छत पर रात बिताई। अगले दिन दोनों टैक्सी से चंडीगढ़ पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया।सेक्टर-11 में कुमार नाम की दुकानों ने उलझाया : सन्नी के पुलिस बयान के मुताबिक उसे और अमित को बताया गया था कि सेक्टर-11 में कुमार ब्रदर्स नाम से दो भाई दवाओं की दुकान चलाते हैं। शुरुआत में उन्हें डराने के लिए भेजे जाने की बात कही गई थी। इसके बाद कैश काउंटर पर बैठे व्यक्ति का हुलिया भी बताया गया था। 13 जून को दोपहर करीब 2:10 बजे सन्नी और अमित सेक्टर-11 पहुंचे। उनका तीसरा साथी आर्यन बाइक लेकर पहले से वहां मौजूद था। पुलिस के अनुसार सेक्टर-11 में कुमार नाम की कई दुकानें होने के कारण दोनों कुछ देर तक सही दुकान तलाशते रहे। इसके बाद उन्हें कैश काउंटर पर बताए गए हुलिए से मिलता-जुलता व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों दुकान के अंदर दाखिल हुए और सन्नी ने कैशियर जानकीदास पर गोलियां चला दीं। वारदात के बाद दोनों वहां से भाग हो गए। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सन्नी और अमित दिल्ली की ओर भागे। इसके बाद दोनों जम्मू लौटे, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।