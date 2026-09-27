Panchkula News: बारिश की फुहार, उमस बरकरार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:43 AM IST
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चंडीगढ़। शहर में शनिवार को मौसम ने करवट ली और दिन में बारिश हुई, लेकिन उमस से राहत नहीं मिली। बारिश के बाद भी तापमान में बड़ी गिरावट नहीं आई। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक दिन का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के बराबर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब तीन डिग्री अधिक था। दिन और रात के तापमान में खास अंतर नहीं रहने से वातावरण में उमस बनी रही।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में बारिश का आंकड़ा शून्य था। यानी शनिवार दिन में हुई बारिश के बाद ही 24 घंटे के बारिश के आंकड़े में बदलाव दर्ज हुआ।
जून से अब तक 701.4 एमएम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से शनिवार शाम 5:30 बजे तक चंडीगढ़ में 701.4 एमएम बारिश हो चुकी है। वहीं शनिवार सुबह 8:30 बजे तक मौसमी बारिश का आंकड़ा 697.6 एमएम था। सुबह के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि तक मौसमी बारिश सामान्य से 17.4 फीसदी कम थी। बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान का सामान्य से तीन डिग्री अधिक रहना रात में भी गर्मी और उमस का असर कायम रहने का संकेत है।
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मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में बारिश का आंकड़ा शून्य था। यानी शनिवार दिन में हुई बारिश के बाद ही 24 घंटे के बारिश के आंकड़े में बदलाव दर्ज हुआ।
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जून से अब तक 701.4 एमएम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से शनिवार शाम 5:30 बजे तक चंडीगढ़ में 701.4 एमएम बारिश हो चुकी है। वहीं शनिवार सुबह 8:30 बजे तक मौसमी बारिश का आंकड़ा 697.6 एमएम था। सुबह के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि तक मौसमी बारिश सामान्य से 17.4 फीसदी कम थी। बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान का सामान्य से तीन डिग्री अधिक रहना रात में भी गर्मी और उमस का असर कायम रहने का संकेत है।
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