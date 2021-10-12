Panchkula News: श्रीराम कथा में उमड़ रहे श्रद्धालु, भक्तिमय हुआ माहौल
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:58 AM IST
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भगवान परशुराम भवन में 3 सितंबर तक चलेगी नौ दिवसीय संगीतमय कथा
संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। रायपुररानी के भगवान परशुराम भवन में चल रही नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 26 अगस्त से शुरू हुई कथा का आयोजन 3 सितंबर तक किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 3 से 6 बजे तक श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं।
कथा में संतोष पांडेय श्रीराम के जीवन प्रसंगों का वाचन कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम का संचालन विपिन पांडेय कर रहे हैं। भजनों और संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। कथा स्थल पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीराम कथा का श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील की है।
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रायपुररानी। रायपुररानी के भगवान परशुराम भवन में चल रही नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 26 अगस्त से शुरू हुई कथा का आयोजन 3 सितंबर तक किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 3 से 6 बजे तक श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं।
कथा में संतोष पांडेय श्रीराम के जीवन प्रसंगों का वाचन कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम का संचालन विपिन पांडेय कर रहे हैं। भजनों और संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। कथा स्थल पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीराम कथा का श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील की है।
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