Panchkula News: सेब मंडी में डेंगू पर वार, स्वास्थ्य विभाग ने की फॉगिंग

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संवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सूरजपुर स्थित एप्पल मार्केट में विशेष फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया। विभाग की टीम ने मार्केट क्षेत्र में फॉगिंग करने के साथ-साथ दुकानदारों, मजदूरों और स्थानीय लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी।एमपीएचडब्ल्यू पवन कुमार ने अपनी टीम के साथ दो फॉगिंग मशीनों की सहायता से एप्पल मार्केट के विभिन्न हिस्सों में फॉगिंग की। इस दौरान लोगों को डेंगू और मलेरिया के लक्षण, संक्रमण के कारण और बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया।स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से घरों, गोदामों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। कूलर, गमले, पुराने टायर, छतों और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित सफाई करने की सलाह दी गई, जहां पानी जमा होने से मच्छर पनप सकते हैं। विभाग ने कहा कि साफ-सफाई और जागरूकता से ही डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।