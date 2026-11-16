Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   - Chhath Mahaparv celebrated with great fervor in Abhaypur; Mayor Shyamlal Bansal was the chief guest.

Panchkula News: -अभयपुर में धूमधाम से मनाया छठ महापर्व, महापौर श्यामलाल बंसल रहे मुख्य अतिथि

Mon, 16 Nov 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
- Chhath Mahaparv celebrated with great fervor in Abhaypur; Mayor Shyamlal Bansal was the chief guest.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पंचकूला। गांव अभयपुर में छठ महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पंचकूला के महापौर श्यामलाल बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ महापर्व आस्था, स्वच्छता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व समाज में आपसी भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम के आयोजक अंकुश निषाद ने बताया कि छठ पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाओं और पुरुषों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। उन्होंने आयोजन में पहुंचने पर महापौर श्यामलाल बंसल का आभार जताया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भागीदारी और उत्साह देखते ही बन रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed