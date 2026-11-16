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Panchkula News: बसोंला के पास से बाइक चोरी, मामला दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
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Bike stolen near Basola; case registered
वरदान फार्म के सामने से बाइक चोरी, केस दर्ज
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
पिंजौर। गांव बसोंला के पास वरदान फार्म के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने बाइक मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव खेड़ा निवासी कुलवंत सिंह ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की शाम करीब सात बजे उसने अपनी बाइक वरदान फार्म के सामने खड़ी की थी। इसके बाद वह दोस्त के साथ पिंजौर सामान लेने चला गया। करीब एक घंटे बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा।
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