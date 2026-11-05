Panchkula News: ग्रीन पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए 185 आवेदन

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कालका। दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के अस्थाई लाइसेंस के लिए कालका और पिंजौर में कुल 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें कालका से 157 और पिंजौर से 28 आवेदन शामिल हैं। एसडीएम कार्यालय कालका में जमा आवेदनों के बाद वीरवार दोपहर एक बजे लकी ड्रा निकाला जाएगा।ड्रा के माध्यम से चयनित आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने कालका में सरकारी कॉलेज ऑडिटोरियम के पास पांच और पिंजौर में सेक्टर-28 सब्जी मंडी के पास 10 स्टॉल निर्धारित किए हैं। ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।