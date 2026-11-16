Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   106 units of blood collected at blood donation camp; 124 people registered

Panchkula News: रक्तदान शिविर में 106 यूनिट रक्त एकत्रित, 124 लोगों ने कराया पंजीकरण

Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
106 units of blood collected at blood donation camp; 124 people registered
स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर भी लगाया, हिमांशु ने 127वीं बार किया रक्तदान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। विवेकानंद मानव सेवा सोसायटी, कालका-पिंजौर की ओर से गीता भवन में 30वें रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सोसायटी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय शंभु दयाल चौधरी को समर्पित रहा। इसमें 124 लोगों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 106 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्त संग्रह रोटरी ब्लड बैंक सोसायटी, सेक्टर-37, चंडीगढ़ की टीम ने किया।
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. चेतन वर्मा ने 40 लोगों की जांच कर उन्हें निशुल्क परामर्श और दवाइयां दीं। टीम जॉयफुल लिविंग ने बॉडी चेकअप किया, जबकि आई हेट पॉलीथिन संस्था ने कपड़े के थैलों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया।
विज्ञापन

सोसायटी के चीफ एडवाइजर हिमांशु खौंसला ने 127वीं बार रक्तदान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी ने भी शिरकत कर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर समाजसेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पीयूष पुंज, डॉ. अजय वर्मा, नरेंद्र गुप्ता, रोहित पुंज, आचार्य सुनील दत्त गौतम और धर्मेंद्र शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed