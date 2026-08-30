Palwal News: वाहन की टक्कर से घायल युवक की मौत

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पलवल। मुंडकटी थाना क्षेत्र में मरोली रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरोली निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 अगस्त की रात करीब 8 के करीब पड़ोसी सुरेंद्र ने सूचना दी कि उसके भाई महावीर (36) का मुंडकटी-मरोली रोड पर किसी अज्ञात वाहन से हादसा हो गया है। हादसे में महावीर गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया था। सूचना मिलने के बाद परिजनों को वीडियो कॉल के माध्यम से भी घटना की जानकारी दी गई। अगली सुबह परिजनों को पता चला कि महावीर की जिला नागरिक अस्पताल पलवल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है आगे की कार्रवाई की जा रही है।