Palwal News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव
पृथला में 21 वर्षीय युवक गौरव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके पिता राजेश ने गांव के ही दीपक और राहुल पर कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेटे को पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, पीड़ित पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम पांच बजे घर लौटने के बाद गौरव को उल्टियां होने लगीं। मां के पूछने पर उसने दीपक और राहुल के साथ होने और पेप्सी में कुछ पिलाने की बात बताई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर फरीदाबाद के निजी अस्पताल और फिर सेक्टर-62 स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई कर रही है।
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पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव
पृथला में 21 वर्षीय युवक गौरव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके पिता राजेश ने गांव के ही दीपक और राहुल पर कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेटे को पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, पीड़ित पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम पांच बजे घर लौटने के बाद गौरव को उल्टियां होने लगीं। मां के पूछने पर उसने दीपक और राहुल के साथ होने और पेप्सी में कुछ पिलाने की बात बताई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर फरीदाबाद के निजी अस्पताल और फिर सेक्टर-62 स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई कर रही है।
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