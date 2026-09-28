Palwal News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

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पिनगवां। कस्बा पिनगवां निवासी 40 वर्षीय दीपक कुमार की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए मांडीखेड़ा स्थित अल-आफिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दीपक ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, मौत के सही कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मांडीखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पिनगवां थाना प्रभारी निखिल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है ।

संवाद न्यूज एजेंसी