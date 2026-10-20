Palwal News: दशहरा पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम

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पलवल/ हथीन। विजयदशमी के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंगदल की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंगदल के उत्तर भारत क्षेत्र महामंत्री मुनीश भारद्वाज ने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा धर्म और संस्कृति की रक्षा के संकल्प से जुड़ी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सतीश कोशीश ने की, जबकि मंच संचालन राष्ट्रीय बजरंगदल के विभाग अध्यक्ष संजय शर्मा ने किया। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हथीन खंड के गांव स्वामीका में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि देवेंद्र कुमार रहे, जबकि खंड प्रचार प्रमुख गजराज सिंह आर्य ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे।

संवाद न्यूज एजेंसी