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Palwal News: साइड मारने के विवाद में दो भाइयों को पीटा, गाड़ियों में तोड़फोड़

Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
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Two brothers beaten up and vehicles vandalized following a dispute over sideswiping.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। शहर थाना क्षेत्र के सोहना रोड पर साइड मारने को लेकर हुए विवाद में कार सवार युवक ने साथियों के साथ मिलकर दो भाइयों से मारपीट कर दी। आरोपियों ने ईंट से एक भाई के सिर पर हमला करने के साथ दोनों भाइयों की कारों के शीशे भी तोड़ दिए। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचवटी कॉलोनी निवासी मेहरचंद ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त की रात वह अपने बड़े भाई ताराचंद के साथ अलग-अलग कार से तरंग प्लाजा सेक्टर-7 से घर लौट रहे थे। सोहना रोड पर पलवल नंबर की कार के चालक ने उनकी कार के आगे वाहन रोक दिया और साइड मारने का आरोप लगाकर गाली-गलौज शुरू कर दी।
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विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे ताराचंद के सिर पर ईंट से वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने फोन कर दो-तीन साथियों को बुला लिया। सभी ने दोनों भाइयों से मारपीट की और ईंटों से कारों के शीशे तोड़ दिए। शोर सुनकर लोग जुटने लगे तो आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गए।
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