नगीना। कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गोहरवाली चौक और रिक्शा स्टैंड के समीप मुख्य नाले का जाल लंबे समय से टूटा पड़ा है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। समस्या को लेकर ग्रामीणों और दुकानदारों में रोष है। यहां से रोजाना दर्जनों गांवों के हजारों लोग पैदल, रिक्शा और दोपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं। टूटे जाल के कारण बुजुर्गों और बच्चों के गिरने के साथ ही दोपहिया वाहनों के पहिए फंसने का खतरा बना रहता है। बीडीपीओ विशाल आजाद ने टूटे नाले के जाल को दुरुस्त कराने का भरोसा दिया है।स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों का कहना है कि बाजार में दिनभर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद नाले के जाल की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है।