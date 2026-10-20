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Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Tawadu Cricket Tournament Season 2 begins

Palwal News: तावडू क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-2 का आगाज

Tue, 20 Oct 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:55 PM IST
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Tawadu Cricket Tournament Season 2 begins
संवाद न्यूज एजेंसी
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तावडू। उपमंडल के गांव शिकारपुर स्थित सरपंच क्रिकेट अकादमी पर मंगलवार को तावडू क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सीजन का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का आयोजन युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेता राज बब्बर पहुंचे। असलम सिंगर ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर अपने गानों से समां बांधा।
मुख्य अतिथि ने कहा कि मेवात में प्रतिभा, जुनून और जज्बे की कोई कमी नहीं है। यहां के लोग मेहनती हैं और युवाओं में टैलेंट है। असलम सिंगर इसका उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि तावडू क्षेत्र से उन्हें 80 प्रतिशत वोट मिला था, इसके लिए वह शुक्रगुजार हैं।
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वहीं, आयोजक ने कहा कि टूर्नामेंट में 95 टीम भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गांव शिकारपुर और धुलावट के बीच खेला गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सोहना-तावडू से प्रत्याशी रहे डॉ. शमशुद्दीन, गुरुग्राम ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष वर्धन यादव, शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर, कांग्रेस नेता राहुल राव, आसिम शिकारपुर, सेहसोला सरपंच शहजाद आदि मौजूद रहे।
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