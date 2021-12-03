Palwal News: सुविधाओं की नई जमीन, खिलाड़ियों के सपनों को मिलेगा आसमान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

50 करोड़ रुपये से होंगे आससंवाद न्यूज एजेंसीफिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं का अभाव खिलाड़ियों के सामने लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। अब करीब 50 करोड़ रुपये की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं से शहर के खिलाड़ियों और युवाओं को उम्मीद जगी है। तिजारा मार्ग स्थित खेल स्टेडियम परिसर में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम बनाने की योजना तैयार की गई है। एस्टीमेट तैयार कर नगर निकाय विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा जा चुका है।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद खिलाड़ियों को शहर में ही बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ऑडिटोरियम का भी निर्माण प्रस्तावित है। इससे खेल प्रतियोगिताओं के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए शहर को बेहतर स्थान मिल सकेगा। इससे शहर में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।परियोजना में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, नवाब शमशूदीन पार्क, महात्मा ज्योतिबा फूले तिकोना पार्क (शहीदी पार्क), देवीलाल पार्क और सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार को भी शामिल किया गया है। पुराने पार्कों के विकास से शहरवासियों को बेहतर हरित क्षेत्र और घूमने-फिरने की सुविधाएं मिल सकेंगी। नगरपालिका के एमई जावेद हुसैन ने बताया कि प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट उच्च अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। विभागीय प्रक्रिया जारी है और फंड जारी होने के बाद विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।जिला उपायुक्त अखिल पिलानी और डीएमसी शशि वसुंधरा ने परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं पूरी होने के बाद फिरोजपुर झिरका में खेल सुविधाओं के साथ शहर की तस्वीर और खूबसूरती में भी बदलाव आएगा।