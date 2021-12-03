Palwal News: चारा लेने गई किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

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हथीन। उटावड थाना क्षेत्र के गांव के जंगल में किशोरी के साथ दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि एक अक्टूबर को उनकी बेटी खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। वहां उसे अकेला देखकर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को दी। इसके बाद परिजनों को जानकारी हुई। आरोपियों में एक उसी गांव का निवासी है और दूसरा नूंह जिले का। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर घटना की गहनता से जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी