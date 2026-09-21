Palwal News: अफोर्डेबल फ्लैट में सफाई व्यवस्था चरमराई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। यमुना सिटी के सेक्टर-22डी में प्राधिकरण की ओर से बनाए गए अफोर्डेबल फ्लैटों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इससे निवासी परेशान हैं। जगह-जगह कूड़ा जमा है। निवासियों का कहना है कि कर्मचारी मुख्य गेट के आसपास सफाई कर चले जाते हैं। कूड़ा जमा होने से मच्छरों और चूहों की संख्या बढ़ रही है। निवासियों ने प्राधिकरण से नियमित सफाई कराने की मांग की है।
निवासी श्रीकांत शुक्ला और विनोद राजपूत ने बताया कि सभी हिस्सों में समान रूप से सफाई नहीं की जा रही है। नियमित सफाई नहीं होने पर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने प्राधिकरण से मांग की है कि सोसायटी में सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मुख्य गेट के साथ-साथ पीछे बने सभी फ्लैटों और परिसर के अन्य हिस्सों में भी नियमित सफाई कराई जाए। साथ ही, जमा कूड़े को समय पर उठाने और मच्छरों व चूहों की समस्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
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यमुना सिटी। यमुना सिटी के सेक्टर-22डी में प्राधिकरण की ओर से बनाए गए अफोर्डेबल फ्लैटों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इससे निवासी परेशान हैं। जगह-जगह कूड़ा जमा है। निवासियों का कहना है कि कर्मचारी मुख्य गेट के आसपास सफाई कर चले जाते हैं। कूड़ा जमा होने से मच्छरों और चूहों की संख्या बढ़ रही है। निवासियों ने प्राधिकरण से नियमित सफाई कराने की मांग की है।
निवासी श्रीकांत शुक्ला और विनोद राजपूत ने बताया कि सभी हिस्सों में समान रूप से सफाई नहीं की जा रही है। नियमित सफाई नहीं होने पर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने प्राधिकरण से मांग की है कि सोसायटी में सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मुख्य गेट के साथ-साथ पीछे बने सभी फ्लैटों और परिसर के अन्य हिस्सों में भी नियमित सफाई कराई जाए। साथ ही, जमा कूड़े को समय पर उठाने और मच्छरों व चूहों की समस्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
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