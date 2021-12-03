Palwal News: सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

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तावड़ू। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता सोनी गोयल बुधवार को खुद फील्ड में उतरीं। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता राशिद के साथ नगर के अलग-अलग वार्डों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, कूड़ा उठान और विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। चेयरपर्सन ने विशेष रूप से उन कार्यों पर ध्यान दिया, जो नगर पालिका में बजट की कमी के चलते लंबे समय से रुके हुए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन कार्यों की स्थिति और उन्हें पूरा कराने के लिए आवश्यक संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनीता सोनी गोयल ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर पालिका स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वार्डों में सामने आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जाएगा। बजट की उपलब्धता के अनुसार रुके हुए कार्यों को भी गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। नगर पालिका का उद्देश्य लोगों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नगर पालिका में बजट आवंटित होगा जहां सबसे अधिक जरूरत है पहले शहर के उन हिस्सों में काम कराया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी