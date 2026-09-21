Palwal News: यूजीसी के विरोध में दो अक्तूबर को प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:54 AM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। आरक्षण व्यवस्था में संशोधन और यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज के 50 से अधिक संगठन दो अक्तूबर को कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन करेंग। मंच के संयोजक कपिल शर्मा ने रविवार को ग्रेनो में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में संशोधन कर इसका आधार केवल जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए। व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि दो अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा।
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