Palwal News: बिजली कटौती से लोग परेशान

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यमुना सिटी(संवाद)। यमुना सिटी क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि निर्धारित समय से अधिक बिजली गुल रहने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत मुख्यालयों में प्रतिदिन करीब तीन घंटे और गांवों में छह घंटे बिजली कटौती का शेड्यूल है। इसके बावजूद कई स्थानों पर तीन से चार घंटे अतिरिक्त कटौती होने की शिकायत है। गर्मी और उमस के बीच लोगों को काफी परेशानी होती है। लोगों ने बिजली विभाग से नियमित और निर्धारित समय के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।