Palwal News: 10 दिन से चल रही पटवारियों की हड़ताल समाप्त

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एसोसिएशन के जिला प्रधान अमर सिंह भाट ने बताया कि नए पोर्टल पर जमाबंदी और इंतकाल से जुड़े कार्यों में आ रही तकनीकी परेशानियों के कारण कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि हड़ताल समाप्त होने के बाद अब पटवारी अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर नियमित कामकाज शुरू करेंगे। इससे जमाबंदी, इंतकाल और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद एसोसिएशन के जिला प्रधान अमर सिंह भाट ने बताया कि नए पोर्टल पर जमाबंदी और इंतकाल से जुड़े कार्यों में आ रही तकनीकी परेशानियों के कारण कर्मचारी हड़ताल पर थे। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी।उन्होंने बताया कि हड़ताल समाप्त होने के बाद अब पटवारी अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर नियमित कामकाज शुरू करेंगे। इससे जमाबंदी, इंतकाल और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद

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पलवल। राजस्व विभाग के नए पोर्टल में रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताओं और तकनीकी दिक्कतों के विरोध में 21 अगस्त से चल रही पटवारियों की हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के निर्णय के बाद मंगलवार से पटवारी अपने काम पर वापस लौटेंगे।