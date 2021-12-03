Palwal News: 30 सितंबर तक लगेंगे लोक कल्याण मेले

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जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा ने बताया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कराने और विक्रेताओं व उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग का कार्य भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लोक कल्याण मेलों में विभिन्न विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सहित संबंधित एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। संवाद

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पलवल। भारत सरकार की पीएम-स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 1 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान नगर परिषद पलवल सहित जिले के सभी संबंधित क्षेत्रों और सेंसस टाउन बघौला, ब्लॉक पृथला में विशेष कैंप और लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा।