Palwal News: हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:28 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:28 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से डॉ. मोनिका भाटी ने प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. माधव गोविंद ने विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रतियोगिता में डॉ. प्रियंका सिंह, रेनू यादव, डॉ. दिवाकर गरवा, डॉ आसिफ खान, डॉ. ममता कुमारी ,डॉ. रमेश कुमार और डॉ पूजा यादव सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता के संयोजक डॉ. आसिफ खान एवं डॉ. पूजा यादव रहे। ब्यूरो
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