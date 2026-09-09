Palwal News: कलूपुरा के लक्ष्मीकांत बने सेना में लेफ्टिनेंट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:00 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:00 PM IST
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यमुना सिटी।
जेवर के गांव कलूपुरा के निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा भारतीय सेना में अधिकारी बने। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइनिंग मिली है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं जब लक्ष्मीकांत कलूपुरा पहुंचे तो गांव का नाम रोशन करने के लिए ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। लक्ष्मीकांत एक सामान्य किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि लक्ष्मीकांत का चयन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट में बतौर पायलट भी हुआ था। लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए भारतीय थल सेना को चुना है। उन्होंने अपने गांव के युवाओं को भी संदेश दिया कि वह सेना में जाए और देश की सेवा करें।
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यमुना सिटी।
जेवर के गांव कलूपुरा के निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा भारतीय सेना में अधिकारी बने। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइनिंग मिली है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं जब लक्ष्मीकांत कलूपुरा पहुंचे तो गांव का नाम रोशन करने के लिए ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। लक्ष्मीकांत एक सामान्य किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि लक्ष्मीकांत का चयन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट में बतौर पायलट भी हुआ था। लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए भारतीय थल सेना को चुना है। उन्होंने अपने गांव के युवाओं को भी संदेश दिया कि वह सेना में जाए और देश की सेवा करें।