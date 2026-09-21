Palwal News: रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:08 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:08 PM IST
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दादरी (संवाद)। श्री लव कुश धार्मिक रामलीला कमेटी ने सोमवार को रेलवे रोड स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में विजयादशमी महोत्सव को लेकर रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया। कमेटी के अध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि श्री राम के जीवन, आदर्श और मर्यादा का संदेश जन-जन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला का मंचन 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। 20 अक्टूबर को विजयादशमी कार्यक्रम होगा। भूमि पूजन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रणीत भाटी, चेयरमैन गीता पंडित, अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि दीपक नागर व अन्य मौजूद रहे।
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