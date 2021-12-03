{"_id":"6ab2cad987d8fa7c410e026a","slug":"girl-dies-mother-injured-after-being-hit-by-a-bike-palwal-news-c-24-1-pal1005-128371-2026-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Palwal News: बाइक की टक्कर से बच्ची की मौत, मां घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Palwal News: बाइक की टक्कर से बच्ची की मौत, मां घायल

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 23 Sep 2026 12:07 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 12:07 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

