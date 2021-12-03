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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। रंजिश के चलते फखरुद्दीन और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में नूंह की अतिरिक्त सत्र अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए इरफान, हनीफ, समीम और नसीम को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपियों की फखरुद्दीन के साथ पुरानी रंजिश थी। यह रंजिश इरफान के भाई की हत्या से जुड़ी थी। इसी के चलते आरोपियों ने कथित तौर पर हथियारों का इंतजाम कर फखरुद्दीन और उसके बेटे पर हमला किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता और हमले की परिस्थितियों को देखते हुए सख्त सजा सुनाई।फैसले के अनुसार, इरफान और हनीफ को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत भी तीन-तीन साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषियों ने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देकर नरमी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को प्राथमिकता दी। फैसला 27 नवंबर 2026 को सुनाया गया।