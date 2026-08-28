Palwal News: ग्राम सचिव व साथी के खिलाफ प्राथमिकी

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हथीन। बीडीपीओ कार्यालय में हुए झगड़े के मामले में ठेकेदार अरशद की शिकायत पर नूंह जिला के नगीना ब्लॉक में सेवारत ग्राम सचिव बिलाल एवं उसके साथी आसिफ के खिलाफ हथीन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। सोना की चेन और दस हजार 300 रुपये लूटने की कोई पुष्टि नही हुई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। आरोपी बिलाल की पत्नी गांव कोट की सरपंच भी है।

संवाद न्यूज एजेंसी