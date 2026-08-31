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Palwal News: सेक्टरों में सीवर ओवरफ्लो से सड़कों तक पहुंचा गंदा पानी

Mon, 31 Aug 2026 08:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:21 PM IST
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Sewage overflow in sectors spills onto the roads.
नोएडा।सेक्टर 45 सदरपुर की गलियों में भरा गंदा पानी। संवाद
सेक्टर-47, 22 समेत छालेरा, सदरपुर और मामूरा में बढ़ी समस्या
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नोएडा। शहर के कई सेक्टरों और गांवों में सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सीवर का गंदा पानी सड़कों तक पहुंचने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों का पैदल निकलना दूभर हो चुका है। सेक्टर-47, 22 के अलावा छालेरा, सदरपुर और मामूरा समेत कई इलाकों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं।




सेक्टर-47 आरडब्ल्यूए महासचिव संजय चौहान की ओर से संबंधित अधिकारियों को दी गई शिकायत में बताया गया कि सेक्टर में कई जगह सीवर लाइन ओवरफ्लो होने की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से समस्या का अपेक्षित रूप से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगातार गंदे पानी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर इसका जल्द समाधान की मांग की है।
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