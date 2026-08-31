Palwal News: जन्माष्टमी से पहले अपराधियों पर नजर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:38 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
यमुना सिटी। जन्माष्टमी पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस यमुना सिटी के सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। विशेषकर हरियाणा बॉर्डर से सटे गांवों पर मुस्तैदी से जांच की जा रही है। वीरान होने के कारण यहां पर गोकशी की घटनाएं ज्यादा होती है और इस क्षेत्र में अपराधियों की नजर रहती है। पुराने अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही। डीसीपी रविशंकर निम ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्धों को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की जाए। ब्यूरो
विज्ञापन