Palwal News: बंदर के हमले से बच्चा पहुंचा अस्पताल

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर पी-3 में सोमवार को घर के बाहर टहल रहे जितेंद्र कुमार (11) पर बंदरों ने पीछे से हमला कर दिया और बुरी तरह काट लिया। घायल को सहदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पैर में कई टांके लगे हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन बंदर लोगों के घरों में घुस जाते है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि समय रहते बंदरों को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना हो सकती है। अन्य लोगों ने भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की मांग की है।