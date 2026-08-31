Palwal News: पार्क में दिखा लावारिस कुत्तों का झुंड

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में पार्क के अंदर लावारिस कुत्तों के घूमने का करीब 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी के निवासियों में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता बढ़ गई है। बास्केटबॉल कोर्ट में छ- सात लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग प्वाइंट नहीं होने के कारण वे भोजन की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं। पार्क और कॉमन एरिया में कुत्तों की मौजूदगी से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है।