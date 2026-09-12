फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   EMU cancelled due to BRICS summit.

Palwal News: ब्रिक्स सम्मेलन के कारण ईएमयू रद्द

Sat, 12 Sep 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
EMU cancelled due to BRICS summit.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


पलवल। नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण पलवल रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए चलने वाली 64053 ईएमयू को रद्द किया गया। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पलवल से यह ईएमयू सुबह करीब छह बजे रवाना होती थी। इसमें रोजाना करीब 400 यात्री सफर करते थे। इनमें बड़ी संख्या में नौकरीपेशा और अन्य कामकाजी लोग शामिल हैं, जो दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यालयों और काम के लिए जाते हैं। ट्रेन के रद्द होने के कारण यात्रियों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस, निजी वाहन या परिवहन के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का सफर महंगा होने के साथ-साथ समय भी अधिक लग रहा है। रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि अचानक ट्रेन रद्द होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed