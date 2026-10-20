Palwal News: बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन

संवाद न्यूज एजेंसीनूंह/तावडू । हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्षों के लिए समानांतर लाइसेंस देने के फैसले के विरोध में मंगलवार को बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। नूंह में बिजली कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय से होडल बाईपास तक पैदल मार्च निकाला और फैसले के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन में पलवल जिले सहित विभिन्न यूनिटों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं, गुरुग्राम स्थित सर्कल कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में तावडू, सोहना, सोहना रोड और बादशाहपुर सब यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए।हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि मुनाफे वाले क्षेत्रों में निजी कंपनियों को बिजली वितरण का लाइसेंस देने से सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में नूंह, पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका, होडल और हथीन सहित विभिन्न यूनिटों के कर्मचारी नेता मौजूद रहे।