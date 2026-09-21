Palwal News: समूह गान में सिटी हार्ट अव्वल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:13 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:13 PM IST
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दादरी (संवाद)। रेलवे रोड स्थित मोहन कुंज धर्मशाला में भारत विकास परिषद शाखा की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हुई। आयोजन में 6 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतीय प्रमुख अंकुर अग्रवाल रहे। उन्होंने सभी टीमों को प्रतियोगिता के नियम बताए और कार्यक्रम के अंत में मार्गदर्शन दिया। समूह गान प्रतियोगिता में सिटी हार्ट एकेडमी प्रथम, सेंट हुड कॉन्वेंट स्कूल द्वितीय और होली चाइल्ड एकेडमी तृतीय स्थान पर रहा। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष एनके शर्मा, रविन्द्र गोयल, अशोक गोयल, अजय गर्ग, पूनम गोयल जी व अलका शर्मा उपस्थित रहीं।
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