Palwal News: कार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत

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होडल। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने स्कूटी सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।कामर कोसीकलां, जिला मथुरा निवासी गोविंदा ने पुलिस को बताया कि 5 सितंबर को उनके पिता रघुबीर और मां स्कूटी से कामर गांव से होडल की ओर जा रहे थे। गढ़ी गांव को पार करने के बाद इंटरलॉकिंग फैक्टरी के पास सामने से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार ने स्कूटी में ड्राइवर साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी जमशेद खान ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।