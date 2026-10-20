फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Black marketing of DAP at its peak; farmers in distress

Palwal News: डीएपी की कालाबाजारी चरम पर, किसान परेशान

Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Black marketing of DAP at its peak; farmers in distress
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

तावडू। सरसों की बिजाई के सीजन में तावडू क्षेत्र में डीएपी खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों का आरोप है कि सरकारी खाद बिक्री केंद्रों और गोदामों पर समय पर डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके चलते उन्हें निजी विक्रेताओं से महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर डीएपी के लिए 1800 रुपये तक वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
किसानों ने बताया कि सरसों की बिजाई के लिए इस समय डीएपी की सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन सरकारी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से उन्हें घंटों भटकना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ निजी विक्रेताओं ने खाद का स्टॉक जमा कर रखा है और अधिक कीमत वसूलकर किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही डीजल, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि लागत बढ़ने से खेती महंगी हो चुकी है। ऐसे में खाद के लिए अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ने से उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ रहा है। समय पर डीएपी नहीं मिलने से सरसों की बिजाई प्रभावित होने की आशंका भी किसानों को सता रही है। पहले 50 किलो का डीएपी बैग 1350 रुपये में मिलता था, लेकिन अब दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से तावडू क्षेत्र के सरकारी व निजी खाद बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही खाद के स्टॉक, बिक्री मूल्य और किसानों को दिए जा रहे बिलों की जांच करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि कहीं जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की पुष्टि होती है तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
विज्ञापन

कोट
जिले में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। सोमवार को भी उन्होंने निरीक्षण किया था। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो विभाग को जानकारी दें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। -अजीत सिंह, एसडीओ, कृषि विभाग नूंह, अजीत सिंह का कहना है कि
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed