Palwal News: नमाज पढ़ने गए व्यक्ति की बाइक चोरी

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पिनगवां। कस्बे की इमली वाली मस्जिद के पास खड़ी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति मस्जिद के पास अपनी बाइक खड़ी कर नमाज पढ़ने गया था। इसी दौरान अज्ञात चोर मौका पाकर बाइक लेकर फरार हो गया। नमाज के बाद बाइक गायब मिलने पर मालिक ने आसपास तलाश की और जानकारी जुटाने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद होने से चोर की पहचान करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल पुलिस को लिखित शिकायत दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

संवाद न्यूज एजेंसी