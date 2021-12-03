Palwal News: नशीला पदार्थ मिलाकर बुजुर्ग से 27,400 रुपये लूटे

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पलवल। शहर थाना अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को बाइक सवार ने नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उनके झोले में रखे 27,400 रुपये नकद, कपड़े तथा महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज लेकर भाग गया। पुलिस को दी गई शिकायत में फुलवाड़ी गांव निवासी बदले ने बताया कि वह किसी काम से पलवल से भैंसरावली जा रहे थे। वह पहले पलवल रेलवे स्टेशन गए थे, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वह पलवल शहर आए, जहां उन्हें एक बाइक सवार व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भी बल्लभगढ़ जा रहा है, जिस पर भरोसा करके पीड़ित उसकी बाइक पर बैठ गया। आरोपित ने आल्हापुर पुल के पास गाड़ी रोकी और बुजुर्ग को पानी पिलाया, जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। नशा चढ़ने के बाद आरोपित पीड़ित का झोला लेकर मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

संवाद न्यूज एजेंसी