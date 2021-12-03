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Palwal News: अंडर-14 में हिसार और अंडर-17 में सोनीपत विजेता

Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:44 AM IST
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Hisar wins Under-14 title; Sonipat wins Under-17 title.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। जिले में आयोजित तीन दिवसीय 59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंडर-14 आयु वर्ग में हिसार की टीम ने पहला, फतेहाबाद ने दूसरा, सोनीपत ने तीसरा और जींद की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं, अंडर-17 वर्ग में सोनीपत की टीम प्रथम, फतेहाबाद द्वितीय, हिसार तृतीय और पानीपत की टीम चौथे स्थान पर रही।


इसी प्रकार अंडर-19 आयु वर्ग में हिसार की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फतेहाबाद की टीम दूसरे, सोनीपत की टीम तीसरे और रोहतक की टीम चौथे स्थान पर रही।
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।
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