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Palwal News: महिला पुरस्कारों के लिए 5 नवंबर तक आवेदन

Wed, 07 Oct 2026 04:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:39 PM IST
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Applications for women's awards open until November 5.
संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। डाक, कोरियर या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए पांच लाख, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1.50 लाख, कल्पना चावला शौर्य और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है और उपलब्धियों के प्रमाणित दस्तावेज लगाने होंगे।
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