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Mahendragarh-Narnaul News: जिले के पांचों शहरों का कूड़ा अब एक जगह निपटेगा, 18.70 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

Sat, 24 Oct 2026 10:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:31 PM IST
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Waste from all five towns in the district will now be disposed
फोटो नंबर-16नारनौल रघुनाथपुरा का वह स्थान जहां बनेगा जिले का कूड़ा निस्तारण स्थल। संवाद
नारनौल/महेंद्रगढ़। जिले के शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़े के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई हाई पावर वर्क्स कमेटी की बैठक में नारनौल क्लस्टर की कूड़ा निस्तारण परियोजना के टेंडर रेट को मंजूरी दे दी गई। यह परियोजना 18.70 करोड़ रुपये की है।
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बैठक में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के टेंडर रेट पर विचार किया गया। नगर परिषद नारनौल के डीएमसी रणबीर सिंह और चेयरपर्सन कमलेश सैनी सहित जिले की चारों नगर पालिकाओं के प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे।
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इस परियोजना के तहत नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी और अटेली मंडी नगर निकायों के कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए नारनौल में रघुनाथपुरा खालड़ा की पहाड़ी के पास जगह तय की गई है। परियोजना शुरू होने से शहरों में कूड़े के ढेरों की समस्या से राहत मिलेगी और साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी।
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रोज इतना निकलता है कूड़ा
जिले के पांचों निकायों में रोज करीब 89 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसमें नारनौल में 51 टन, महेंद्रगढ़ में 16 टन, कनीना में 7.41 टन, नांगल चौधरी में 7.38 टन और अटेली में करीब 7 टन कूड़ा शामिल है। यह सारा कूड़ा अब नारनौल के रघुनाथपुरा में निपटाया जाएगा।
10 साल के लिए होगा काम
नगर परिषद के एमई सोहन सिंह ने बताया कि इस टेंडर की अनुमति 10 साल के लिए दी गई है। टेंडर के लिए पांच कंपनियों ने आवेदन किया था। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो कंपनियां बचीं जिनमें से एक कंपनी तकनीकी रूप से योग्य पाई गई और उसे यह काम सौंपा गया है।उन्होंने बताया कि पहले 617 रुपये प्रति टन की दर से 19.22 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था। बैठक में इसे घटाकर 600 रुपये प्रति टन की दर से 18.70 करोड़ रुपये पर मंजूरी दी गई।
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शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के बाद आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कूड़ा निस्तारण परियोजना की मंजूरी मिल गई। इससे अब स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा।-कमलेश सैनी, चेयरपर्सन, नगर परिषद, नारनौल
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जिले की पांचों निकायों में कूड़ा निस्तारण परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद अब रघुनाथपुरा खालड़ा की पहाड़ी पर जल्द कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे पूरे जिले में स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। -रणबीर सिंह, डीएमसी, नगर परिषद, नारनौल

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जिले में कचरा निस्तारण सेंटर स्थापित करने के लिए पहले 21.36 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया था। अब बैठक में 18 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी मिली है।-रमेश सैनी, चेयरमैन, नगरपालिका, महेंद्रगढ़
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