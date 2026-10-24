Mahendragarh-Narnaul News: जिले के पांचों शहरों का कूड़ा अब एक जगह निपटेगा, 18.70 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

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बैठक में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के टेंडर रेट पर विचार किया गया। नगर परिषद नारनौल के डीएमसी रणबीर सिंह और चेयरपर्सन कमलेश सैनी सहित जिले की चारों नगर पालिकाओं के प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे।इस परियोजना के तहत नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी और अटेली मंडी नगर निकायों के कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए नारनौल में रघुनाथपुरा खालड़ा की पहाड़ी के पास जगह तय की गई है। परियोजना शुरू होने से शहरों में कूड़े के ढेरों की समस्या से राहत मिलेगी और साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी।जिले के पांचों निकायों में रोज करीब 89 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसमें नारनौल में 51 टन, महेंद्रगढ़ में 16 टन, कनीना में 7.41 टन, नांगल चौधरी में 7.38 टन और अटेली में करीब 7 टन कूड़ा शामिल है। यह सारा कूड़ा अब नारनौल के रघुनाथपुरा में निपटाया जाएगा।नगर परिषद के एमई सोहन सिंह ने बताया कि इस टेंडर की अनुमति 10 साल के लिए दी गई है। टेंडर के लिए पांच कंपनियों ने आवेदन किया था। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो कंपनियां बचीं जिनमें से एक कंपनी तकनीकी रूप से योग्य पाई गई और उसे यह काम सौंपा गया है।उन्होंने बताया कि पहले 617 रुपये प्रति टन की दर से 19.22 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था। बैठक में इसे घटाकर 600 रुपये प्रति टन की दर से 18.70 करोड़ रुपये पर मंजूरी दी गई।शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के बाद आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कूड़ा निस्तारण परियोजना की मंजूरी मिल गई। इससे अब स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा।जिले की पांचों निकायों में कूड़ा निस्तारण परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद अब रघुनाथपुरा खालड़ा की पहाड़ी पर जल्द कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे पूरे जिले में स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी।जिले में कचरा निस्तारण सेंटर स्थापित करने के लिए पहले 21.36 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया था। अब बैठक में 18 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी मिली है।