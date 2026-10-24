Mahendragarh-Narnaul News: जिले में हड़ताल खत्म होते ही 98 प्रतिशत उछली बिजली खपत

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हड़ताल खत्म होने के बाद जन-जीवन पटरी पर लौटा तो बिजली की मांग ने रफ्तार पकड़ ली। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में दिखा। सरसों की बिजाई से पहले किसान प्लाव के लिए परेशान थे और खेत सूखे पड़े थे। आपूर्ति बहाल होते ही सिंचाई कार्य शुरू हुआ, जिससे लोड में भी बढ़ोतरी हुई।अनुमान है कि अगले दो से चार दिन तक जिले में बिजली की खपत करीब 60 लाख यूनिट रोजाना बनी रह सकती है। सामान्य तौर पर अक्तूबर के अंत में यह खपत 50 से 55 लाख यूनिट के आसपास रहती है।हड़ताल खत्म होने के बाद शनिवार को पूरे प्रदेश में बिजली की कुल खपत 35 प्रतिशत बढ़ गई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) में खपत 33 प्रतिशत बढ़कर 3415 मेगावाट पर पहुंच गई। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) में 37 प्रतिशत की छलांग के साथ यह आंकड़ा 5435 मेगावाट तक पहुंच गया। हड़ताल के दौरान यूएचबीवीएन में खपत 2265 मेगावाट और डीएचबीवीएन में 3421 मेगावाट तक सिमट गई थी। इस दौरान नारनौल, नूंह और कुरुक्षेत्र में सबसे लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही थी।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम(हड़ताल के दौरान ) (हड़ताल के बाद )सर्कललोड (मेगावाट) लोड (मेगावाट)अंबाला98 141यमुना नगर 174 275कुरुक्षेत्र54 104करनाल 326 478पानीपत238 456सोनीपत543 705कैथल 99221रोहतक218 276झज्जर278 395पंचकूला146 193दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम(हड़ताल के दौरान ) (हड़ताल के बाद )सर्कललोड (मेगावाट) लोड (मेगावाट)हिसार191 199भिवानी221 694सिरसा81 338नारनौल04 294जींद18 243रेवाड़ी267 430पलवल138 203फरीदाबाद667 958गुरुग्राम1611 1662नूंह57 185फतेहाबाद 83292वर्जन :शाम के समय हड़ताल समाप्त होने के बाद रात करीब 10:30 बजे तक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। अब बिजली आपूर्ति सुचारू बनी हुई है और बिजली आपूर्ति संबंधित शिकायतों को निपटान किया जा रहा है। -मोहम्मद अजहरूद्दीन, शहरी एसडीओ, बिजली निगम, नारनौल।